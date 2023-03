Mencaroni, scenario nuovo rispetto alle imprese di stranieri

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Emerge "un quadro con molti segnali che andranno meditati e approfonditi" l'indagine curata dall'Ufficio comunicazione e stampa della Camera di commercio dell'Umbria che permette di cogliere l'evoluzione, nel decennio 2012-2022, del tessuto imprenditoriale italiano circa la consistenza delle imprese di stranieri, in cui i titolari e i soci sono, o esclusivamente, o comunque in maniera maggioritaria, persone straniere. Lo sottolinea il presidente dello stesso ente camerale, Giorgio Mencaroni.

"A cominciare dal fatto - osserva - che la spinta all'imprenditorialità degli stranieri non è stata sufficiente a compensare il calo delle imprese di italiani".

"Questo vale - prosegue - sia per l'Italia sia, in maniera ancora più evidente, in Umbria, dove le imprese di stranieri, se nel 2012 rappresentavano una percentuale superiore alla media nazionale, oggi invece sono sotto tale media. Uno scenario nuovo, questo della crescita di imprese di stranieri che non compensa, o almeno non compensa più, il calo di quelle di italiani, che, abituati a sentire parlare solo di crescita degli imprenditori stranieri, non era finora stato ben messo in luce".

"Come se una certa flessione della tendenza all'imprenditorialità che si nota da tempo tra gli italiani - osserva - si cominci a manifestare, pur con numeri ancora abbondantemente in aumento, anche tra gli stranieri. E questo comporta un nuovo approccio nelle previsioni dell'evoluzione del sistema imprenditoriale del Paese e quindi dell'economia in generale". "Un'indagine, quindi - conclude Mencaroni - che apre la strada alla necessità di ulteriori approfondimenti per cercare di cogliere al meglio le trasformazioni in atto, così da adottare eventuali correzioni di rotta, mettere in moto i provvedimenti opportuni e anche cercare di trasformare quelli che possono apparire punti di debolezza in punti di forza".

(ANSA).