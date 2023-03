Impianto trattamento fanghi, protesta del Polo alternativo

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - A Terni protesta del Polo alternativo, in corteo con il candidato sindaco Claudio Fiorelli fino all'area destinata all'impianto di essiccamento dei fanghi reflui di tutta la regione.

In marcia le forze politiche che appoggiano la candidatura di Fiorelli, Movimento 5 Stelle e lista Bella Ciao.

"L'impianto - ha ricordato Fiorelli, secondo quanto riferiscono i promotori dell'iniziativa - è stato inserito tra i progetti per cui è stato richiesto il finanziamento tramite Pnrr. Mentre Donatella Tesei e la destra candidano e sostengono ben tre comuni umbri come Assisi, Orvieto e Spoleto a diventare capitale italiana della cultura 2025, mentre Perugia incassa centinaia di milioni di euro per valorizzazione urbanistica, nuovo sistema integrato di trasporti e riqualificazione della Cittadella giudiziaria, a Terni con 8,5 milioni di euro del Pnrr si vuole creare la pattumiera dell'Umbria".

I quasi 3.000 metri quadri da destinare, in via Vanzetti, al trattamento dei fanghi reflui - è stato spiegato - andrebbero a occupare una zona compresa nell'area del depuratore di acque reflue urbane di Terni, già critica per la presenza di altre attività che trattano rifiuti, a solo un chilometro dal centro e a pochi metri dalla più grande azienda alimentare della città.

"Altro che impatto zero - ha aggiunto Fiorelli - pensate al passaggio di tir e camion che verranno qui per portare 20.000 tonnellate di fanghi da tutta la regione. Parliamo di un'area già esposta, a pochissima distanza da un inceneritore che lavora a pieno regime e che potrebbe anche bruciare questi fanghi a fine trattamento, ma anche a poca distanza dal polo chimico e dal polo industriale, vicino ad abitazioni e scuole. La Regione, nel totale silenzio di sindaco e giunta comunale, ha stabilito che 'il progetto non comporta impatti ambientali significativi e negativi e pertanto può essere escluso dal procedimento di Valutazione di impatto ambientale'". L'impianto è al momento bloccato da un ricorso al Tar presentato dall'associazione ambientalista Verdi Ambiente e Società Onlus. (ANSA).