Furti con spaccata a Perugia, due arresti

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Nell'ambito delle indagini seguite ai diversi episodi di furto con spaccata in vari esercizi commerciali di Perugia, nella serata di venerdì, gli agenti della polizia di Stato hanno proceduto all'arresto in flagranza di un uomo di origini tunisine di 41 anni e di un cittadino spagnolo di 40, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato, ricettazione e, per il solo cittadino tunisino, di resistenza a pubblico ufficiale.

Durante un mirato servizio di polizia giudiziaria, da parte della locale squadra mobile, alle ore 22.00, circa, dopo la segnalazione della sala operativa di un ulteriore furto ai danni di un supermercato di Ellera, gli agenti, dislocati in vari punti di osservazione, hanno bloccato i due uomini a bordo di una Suzuki Swift, già provento di furto e segnalata quale autovettura usata nei giorni precedenti come "ariete" per introdursi, dopo aver infranto le vetrate, all'interno di alcuni esercizi commerciali. Nel corso delle attività di controllo, il cittadino spagnolo è stato subito bloccato, mentre il tunisino ha tentato di fuggire, abbandonando nella corsa parte della refurtiva che aveva tra le mani. Raggiunto da un poliziotto, ha usato violenza al fine di sottarsi all'arresto, riferisce la questura. L'agente ha riportato ferite giudicate guaribili dai medici dell'ospedale in una settimana.

Nel corso delle attività di polizia giudiziaria è stata recuperata tutta la merce rubata all'interno del supermercato, consistente prevalentemente in materiale tecnologico e di telefonia, per un valore di circa 4.000 euro. I due uomini sono stati rinchiusi nel carcere di Capanne.. (ANSA).