Due uomini al pronto soccorso con ferite da arma da taglio

(ANSA) - PERUGIA, 25 MAR - Due uomini si presentano al pronto soccorso con ferite da arma da taglio. La polizia indaga per ricostruire la vicenda. E' successo venerdì pomeriggio, a Perugia.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dove era stata segnalata la presenza di due persone con ferite d'arma da taglio.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno appreso dal personale sanitario che un uomo - identificato come un cittadino italiano, di 42 anni, con numerosi precedenti di polizia - si era presentato per delle ferite multiple da arma da taglio, riportate, secondo quanto riferito da quest'ultimo, a seguito di un'aggressione.

Poco dopo, è arrivato all'ospedale anche un altro uomo, di origine albanese, di 25 anni, con precedenti di polizia, con delle ferite da fendente alla mano, provocate - ha spiegato ai sanitari -da un incidente domestico.

Sono in corso gli approfondimenti investigativi da parte della squadra mobile della questura per ricostruire l'accaduto e verificare se i due fatti siano collegati. (ANSA).