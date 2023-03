Sconto a Eurochocolate con il Regionale di Trenitalia

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - Sconti a "Eurochocolate Spring" per chi arriva con il Regionale di Trenitalia.

La Kermesse è in programma a Perugia, ai Giardini del Frontone, dal 24 marzo al 2 aprile. Per i clienti del Regionale, sconto del 20% sul ticket d'ingresso al festival e sul primo acquisto di prodotti presso gli stand "Costruttori di Dolcezze".

Per chi acquista direttamente sul posto basterà presentare il biglietto del treno regionale con destinazione Perugia, valido per il giorno della visita, oppure un abbonamento regionale valido per qualsiasi tratta in Umbria, per ottenere uno sconto del 20% sull'ingresso a Eurochocolate: nei giorni infrasettimanali il prezzo sarà di 7 euro anziché 8,80; nei weekend, di 8,80 euro anziché 11 euro. Riduzione valida anche sulle tariffe per ragazzi. Quest'anno sarà anche possibile acquistare il biglietto scontato, tramite il sito ufficiale dell'evento https://ticket.eurochocolate.com, inserendo il codice promozionale "Trenitalia".

"Siamo felici che il legame con Eurochocolate continui anche per questa edizione Spring - ha affermato Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia - perché ci consente di proporre un'idea di viaggio all'insegna del gusto e delle golosità in un territorio tutto da scoprire, sempre in modo sostenibile, grazie ai nostri treni e Link regionali". (ANSA).