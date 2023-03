Ponte in pietra affiora dagli scavi a C. di Castello

(ANSA) - CITTA DI CASTELLO (PERUGIA), 24 MAR - "Nel corso dei lavori della variante del Cassero è stato rinvenuto un ponte in pietra e mattoni di presumibile epoca medievale, del quale gli uffici tecnici comunali stanno analizzando l'interesse culturale di concerto con la Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Umbria". A renderlo noto è l'assessore ai Lavori pubblici Riccardo Carletti a seguito del sopralluogo nell'area del cantiere a ridosso delle mura urbiche cittadine.

Insieme al direttore dei lavori e all'archeologo al quale il Comune ha affidato l'incarico di monitorare il ponte e sorvegliare il luogo della scoperta per prevenire danneggiamenti a eventuali ulteriori ritrovamenti di interesse culturale, l'amministratore ha verificato direttamente quanto è affiorato durante le opere di sbancamento per la realizzazione della futura sede stradale che bypasserà la strettoia del Cassero.

Il manufatto in pietra e mattoni, che attraversa il fosso della Reglia, era seppellito dagli strati di terreno accumulatisi nei secoli ed era completamente nascosto dalle alberature e dalla vegetazione, che ora sono state rimosse. (ANSA).