Padovano candidato sindaco del centro destra a Corciano

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - E' Daniele Padovano, 32 anni, padre di due bambini e giovane imprenditore il candidato sindaco del centro destra per Corciano.

Lo annuncia una nota della coalizione di centro destra nella quale si spiega che "a Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia si aggiungerà una lista sintesi di Umbria civica e di esperienze professionali e di territorio per sottoporre alla Comunità di Corciano una proposta e un progetto basato su partecipazione e coinvolgimento di categorie, produttori, cittadini e semplici residenti".

"Mi metto a disposizione della mia città per contribuire al suo potenziamento quale realtà economica, sociale e culturale all'avanguardia nel panorama regionale - afferma Padovano - non solo un territorio in espansione commerciale e con aziende ed attività importanti ma una Comunità che può interpretare un ruolo da protagonista nel panorama regionale".

"Non bastano indicatori economici e sociali positivi in un momento di forte criticità generale se non si sviluppa un senso di appartenenza che fondi i borghi e i quartieri residenziali in un unicum consapevole di avere le potenzialità per recitare un ruolo protagonistico ed istituzionalmente forte negli organi sovra regionali - prosegue il candidato sindaco - per questo stiamo lavorando ad un programma elettorale aperto al contributo di tutti corposo e concreto che parli anche di lotta agli sprechi, rilancio di settori strategici come lo sport ed il turismo e che sappia diffondere un'immagine di città efficiente con criteri di vivibilità, rispetto dell'ambiente, competitività dei servizi e sostegno a progetti validi economici e sociali".

"Le difficoltà contingenti della finanza pubblica non ci spaventano, non siamo politici di professione e sappiamo far uso di buone pratiche, consapevoli che potremo contare sul supporto istituzionale di governo nazionale e Regione per rendere migliore la qualità di vita dei nostri concittadini", conclude Padovano annunciano anche l'esposizione delle linee guida in tutti i quartieri e le frazioni di Corciano. (ANSA).