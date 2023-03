L'architetto Botta progetta la Cittadella giudiziaria di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha incontrato venerdì pomeriggio a Palazzo Donini il sindaco di Perugia Andrea Romizi, il Procuratore Sottani e altri rappresentanti del Tribunale di Perugia, il direttore dell'Agenzia del Demanio, Alessandra Dal Verme, e alcuni tecnici, tra cui l'architetto Mario Botta che ha presentato lo studio preliminare del progetto della Cittadella giudiziaria di Perugia che si realizzerà nel compendio dell'ex carcere maschile e femminile.

Il sito, in abbandono da circa 20 anni, ora è pronto a rivivere raccogliendo tutte le funzioni di giustizia.

L'architetto Botta ha sottolineato la forza etica e morale del progetto di trasformazione del carcere in luogo di servizi di giustizia. La valorizzazione dell'immobile vincolato - ha spiegato - passa attraverso la qualità dei materiali, delle tecnologie che verranno utilizzate e delle soluzioni per portare luce e vita all'interno.

Il direttore dell'Agenzia del Demanio Dal Verme ha confermato il cronoprogramma che prevede l'apertura della Conferenza di servizi sul Progetto di fattibilità tecnico-economica rafforzato entro settembre prossimo, la pubblicazione del bando per l'appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione entro l'anno.

La realizzazione del primo lotto sul carcere femminile per la sede della Procura della Repubblica avverrà entro metà 2026 e il secondo lotto per gli altri uffici del Tribunale sul sito dell'ex carcere maschile entro il 2027.

Soddisfazione è stata espressa dalla presidente della Regione e dal sindaco Romizi per quella che è stata definita una riunione estremamente fattiva che rende una prospettiva concreta e tangibile di poter offrire al sistema giudiziario spazi adeguati e funzionali, rivalorizzando, allo stesso tempo, un importante rione del centro storico. a cui verrà restituita nuova vita.

Una delle prossime tappe sarà la presentazione del progetto stesso ai principali stakeholder e alla cittadinanza. (ANSA).