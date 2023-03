Daspo Willy dopo un'aggressione nei pressi di una discoteca

(ANSA) - PERUGIA, 24 MAR - La polizia di Stato di Perugia ha emesso un provvedimento di Daspo "Willy" nei confronti di un giovane di 23 anni, dopo una violenta aggressione ai danni di una coppia avvenuta lo scorso febbraio nei pressi di una discoteca a Perugia.

Il giovane, di origini straniere - riferisce la questura - dopo aver importunato un coetaneo, aveva aggredito una coppia di ragazzi che erano intervenuti in difesa di quest'ultimo.

Dalle verifiche sul 23enne è emerso, inoltre, che questi si era reso protagonista - lo scorso gennaio - di un episodio analogo nei pressi di un altro locale di pubblico spettacolo a Perugia; circostanza che aveva portato il questore di Perugia a emettere nei suoi confronti un provvedimento di Daspo "Willy".

Il secondo episodio ha poi indotto la divisione anticrimine della questura ad avviare il procedimento finalizzato all'adozione di una nuova misura di prevenzione personale.

Al destinatario della misura, per la durata di due anni, sarà vietato l'accesso al locale di pubblico spettacolo nei pressi del quale è avvenuta l'aggressione, nonché lo stazionamento nelle immediate vicinanze. (ANSA).