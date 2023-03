A Norcia avviata la cantierizzazione di cinque opere pubbliche

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 24 MAR - Sono stati firmati a Norcia i contratti di affidamento dei lavori di cinque opere pubbliche finanziate con i fondi del Pnrr nell'ambito del Piano nazionale complementare.

I lavori, volti a migliorare la viabilità, ad incrementare il numero di strutture sportive e valorizzare spazi urbani già esistenti, comprendono: interventi sulle strade comunali Forsivo-Cortigno, Nottoria, e Norcia-Popoli; rigenerazione dei giardini pubblici di Porta Romana e viale della Stazione e dello spazio antistante Porta delle Cerece; impianto di illuminazione da Porta Valle Donna a Porta Orientale; realizzazione della tribuna del campo da calcio in località Cetronella; realizzazione di due campi da padel, due campi da tennis e due campi da bocce in località Cetronella.

"Finalmente al via queste importanti opere di riqualificazione degli spazi urbani e ricostruzione degli impianti sportivi delocalizzati e dei nuovi campi da padel, disciplina alla portata di tutti che è ormai una realtà sportiva consolidata nel nostro Paese", ha commentato il sindaco, Nicola Alemanno. "Non più procrastinabili gli interventi sui tratti viari che interessano alcune nostre frazioni" ha concluso. (ANSA).