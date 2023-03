Sotto gli effetti dell'alcol autista zigzaga con tir su A1

(ANSA) - ORVIETO (TERNI), 23 MAR - E' stato trovato alla guida di un tir sull'Autosole con un tasso alcolemico risultato oltre cinque volte oltre lo zero previsto per gli autotrasportatori, 2,76 grammi litro (per gli automobilisti il massimo è 0,50), uno straniero per il quale sono scattati l'immediato ritiro della patente e una denuncia all'autorità giudiziaria.

Gli agenti sono intervenuti dopo avere ricevuto numerose segnalazioni di un mezzo pesante che zigzagava sull'A1 poco prima di Orvieto. Rintracciato circa 10 chilometri prima dello svincolo autostradale è stato fermato senza creare rischi per gli automobilisti. Quando i poliziotti hanno chiesto al conducente di scendere dal tir lo straniero - in base alla ricostruzione della stradale - è risultato incapace di uscire autonomamente dalla cabina a causa della sua precaria instabilità. Appena gli si sono avvicinati, gli agenti si sono così resi conto che emanava un fortissimo alito vinoso e che quindi le sue condizioni fisiche erano riconducibili "senza alcun dubbio" ad un ingente assunzione di alcolici, secondo quanto si legge in una nota della polizia. Che sottolinea come "soltanto la professionalità e il tempestivo intervento della stradale hanno potuto evitare un potenziale grave incidente con conseguente imprevedibili". (ANSA).