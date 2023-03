Paolo Mirti nuovo assessore ad Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 MAR - Paolo Mirti è il nuovo assessore comunale di Assisi scelto dal sindaco Stefania Proietti al posto del dimissionario Alberto Capitanucci che giovedì mattina ha formalizzato la sua decisione.

L'individuazione del nuovo assessore - riferisce il Comune - è arrivata "dopo un proficuo confronto tra il sindaco e il Partito democratico e le altre forze di maggioranza. Confronto a tratti acceso, ma sempre finalizzato a dare nuovo slancio all'azione amministrativa".

La nomina del neo assessore è l'occasione per una redistribuzione delle deleghe "al fine di avviare un'efficace e più incisiva attività del governo del Comune per i nuovi importanti traguardi che attendono la città nei prossimi anni".

Ecco nel dettaglio la ripartizione delle deleghe.

Sindaco Stefania Proietti: personale e organizzazione degli uffici, bilancio e tributi, servizi demografici, comunicazione, politiche urbanistiche e paesaggistiche, edilizia, centenari francescani Assisi2026.

Valter Stoppini, vicesindaco: attività produttive e commercio, polizia locale, sicurezza e legalità, mobilità e parcheggi, manutenzione e servizi operativi, patrimonio, cimiteri.

Veronica Cavallucci: cultura e biblioteche, pari opportunità, sport, associazioni, Pro loco, volontariato, ambiente ed energia, opere e lavori pubblici.

Fabrizio Leggio: politiche turistiche e promozione del territorio, smart city e partecipazione, innovazione digitale e semplificazione amministrativa, gemellaggi e patti di amicizia.

Paolo Mirti: scuola, educazione e formazione, politiche giovanili, politiche attive del lavoro, Unesco, politiche per l'accessibilità, inclusione e lotta alla povertà.

Massimo Paggi: politiche sociali e ospedale di Assisi, edilizia residenziale pubblica, farmacia comunale e residenze servite e protette. (ANSA).