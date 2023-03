Presentato un progetto per comunità energetica rinnovabile

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - La vice presidente dell'Assemblea legislativa, Paola Fioroni, ha preso parte alla presentazione del progetto "Piandarca Cer per la costituzione di una comunità energetica rinnovabile a Cannara". Ha quindi sottolineato l'importanza e l'attualità del "progetto di una comunità energetica rinnovabile alimentata da fonti rinnovabili, solare e idrico, connessa ad un sistema di mobilità sostenibile di trasporto pubblico a fini sociali e turistici".

"Ritengo particolarmente rilevante - ha detto Paola Fioroni, intervenuta anche in veste di presidente dell'Osservatorio regionale sulla disabilità -, tra le altre finalità del progetto del Comune di Cannara, l'attenzione riservata alle fasce sociali più deboli e alle persone con disabilità. Su queste categorie l'aumento del costo dell'energia ha impattato in modo ancora più forte e quindi assume un particolare rilievo l'obiettivo di garantire energia elettrica ad un prezzo calmierato. L'utilizzo dell'energia prodotta per l'illuminazione e il riscaldamento degli impianti sportivi rappresenterà un ulteriore segnale di attenzione verso le famiglie, consentendo di ridurre i costi che devono essere sostenuti per consentire ai giovani di praticare sport. Un esempio concreto e fattivo di facilitazione nell'accessibilità di servizi molto sentiti dai ragazzi ed anche di quelli per gli anziani. I risparmi che il Comune potrà conseguire grazie al progetto Piandarca andranno a sostenere iniziative dagli evidenti risvolti sociali, come i nuovi mezzi di trasporto sostenibili ed accessibili, dimostrando una lungimiranza ed una attenzione a queste tematiche che non vanno mai date per scontate. L'innovazione sociale richiede nuovi modelli di sviluppo ma anche di collaborazione e quella messa in campo dal Comune di Cannara si pone obiettivi importanti e dimostra grande sensibilità verso le esigenze e le potenzialità di un territorio in cui le parole di San Francesco risuonano tuttora". (ANSA).