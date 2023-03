Luana Pioppi eletta nella giunta della Fnsi

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Luana Pioppi, vice presidente dell'Associazione stampa umbra, è stata eletta membro della giunta della Fnsi nel corso della prima seduta del consiglio nazionale, che si è tenuta il 22 marzo a Roma.

"È una giornata importante per il nostro sindacato" ha sottolineato Massimiliano Cinque, presidente di Asu. "Siamo riusciti per la prima volta, dopo molti anni - ha aggiunto -, a far eleggere una nostra rappresentante della giunta nazionale della Fnsi. È un risultato di rilievo sia per Luana Pioppi, che sarà la nostra rappresentante, sia per l'Umbria stessa, che piazza un bel successo nonostante le sue piccole dimensioni.

Questo è sintomo e segno di credibilità di questo sindacato anche a livello regionale e nazionale", "Sono onorata per questo nuovo incarico e ringrazio i colleghi che mi hanno votata. Sarà mio impegno quotidiano lavorare a livello regionale e nazionale per la tutela e la salvaguardia della nostra categoria", ha affermato Luana Pioppi. (ANSA).