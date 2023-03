Le fontane al centro della Giornata dell'acqua a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - E' stato un incontro dedicato alle fontane "che sono divenute elementi architettonici dal valore iconico" il convegno organizzato da Umbra Acque e dalla Galleria nazionale in occasione della Giornata mondiale dell'acqua.

"Ringrazio tutti i partecipanti a questo importante incontro - ha detto il presidente di Umbra Acque, Filippo Calabrese che ha portato alla platea i saluti della Ad, Tiziana Buonfiglio - durante il quale si sono alternati relatori di grande prestigio che hanno dato lustro alla Giornata mondiale dell'acqua che la nostra società celebra immancabilmente ogni anno".

Il vicesindaco Gianluca Tuteri - si legge in un comunicato di Umbra Acque -, ha ricordato l'importanza dell'acqua per la nostra salute, incentivando l'utilizzo di quella "del sindaco".

"Acqua e arte legano non in modo astratto - ha detto il direttore della Galleria nazionale, Marco Pierini - ma il filo rosso che collega questi due elementi è l'uomo: la fontana è infatti simbolo di sviluppo di civiltà, di ricchezza e prosperità".

"L'acqua è un segno per tutti noi - ha affermato don Simone Sorbaioli vicario generale di Perugia-Città della Pieve -, un bene comune e primario che va tutelato. Ma l'acqua è anche un simbolo di rinascita, rigenerazione e di sviluppo e di condivisione con il prossimo".

Veruska Picchiarelli, storica dell'arte, ha quindi parlato delle fontane medievali come scenario privilegiato dell'arte pubblica, focalizzandosi a lungo su quella Maggiore di Perugia, mentre Carla Scagliosi ha analizzato "La fluidità delle forme.

L'acqua come elemento fondante dell'arte barocca". Ad Andrea Margaritelli, presidente dell'Istituto nazionale di Architettura, sono state affidate le conclusioni del convegno.

