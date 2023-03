Commemorato l'omicidio dell'agente Benincasa

(ANSA) - PERUGIA, 22 MAR - Con una cerimonia a Collestrada è stato commemorato l'assistente della polizia Luca Benincasa, medaglia d'oro al Valor civile, ucciso durante il servizio il 22 marzo 2002 da una banda di rapinatori in fuga, poi arrestati dalla squadra mobile. Lasciò la moglie e un figlio di appena due anni.

La cerimonia si è tenuta presso il cimitero di Collestrada dove, alla presenza del questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, del dirigente della sezione polizia stradale di Perugia, Francesco Cipriano e dei familiari di Benincasa.

"I ventun anni trascorsi da questo tragico evento nel quale perse la vita Luca Benincasa - ha sottolineato il questore - non hanno affievolito la portata della sua eroicità e del suo attaccamento alla Polizia di Stato. Resta indelebile nelle nostre menti e nei nostri cuori chi era Luca Benincasa, un poliziotto da prendere come esempio, che di fronte al pericolo non ha esitato a mettere a rischio la propria vita per il bene della comunità".

Alla cerimonia ha partecipato anche l'agente della polizia, Francesco Benincasa, figlio della Medaglia d'oro, cha da giugno del 2020 presta servizio alla questura di Perugia. (ANSA).