A Città della Pieve uno spettacolo per ricordare Capaci

(ANSA) - CITTÀ DELLA PIEVE (PERUGIA), 22 MAR - "Bum ha i piedi bruciati" è un monologo teatrale, scritto, diretto e interpretato da Dario Leone, che narra la storia di Giovanni Falcone: per ricordare il trentennale della strage di Capaci, lo spettacolo andrà in scena giovedì 23 marzo, al teatro di Città della Pieve.

Per l'emozione che suscita nel pubblico e la particolare efficacia del suo contributo alla diffusione della cultura della legalità, lo spettacolo ha il patrocinio della Fondazione Falcone, presieduta da Maria Falcone, sorella del magistrato.

Liberamente ispirato al libro per ragazzi "Per questo mi chiamo Giovanni", di Luigi Garlando, è frutto di un lungo e accurato lavoro di studio durato mesi, basato su scritti, interventi, articoli, interviste, testimonianze di e su Giovanni Falcone, approfondendo diversi aspetti tecnici e aneddotici della storia pubblica e personale del magistrato e del metodo innovativo e rivoluzionario da lui ideato per combattere la mafia, utilizzato ancora oggi in tutto il mondo per contrastare la criminalità organizzata. (ANSA).