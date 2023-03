Prisco ricorda il poliziotto Roberto Antiochia

(ANSA) - TERNI, 21 MAR - "Oggi è la giornata che dedichiamo alle vittime innocenti delle mafie. Oggi più che mai è anche l'occasione per ricordare il nostro impegno, l'impegno di tutti, per contrastare ad ogni livello e con ogni mezzo le mafie": è quanto afferma il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco, a margine della visita a Terni, per celebrare la Giornata dedicata alle vittime innocenti della mafia. "Lo dobbiamo - aggiunge - a quei 1069 nostri concittadini che hanno pagato il prezzo più alto ed ai loro familiari. Proprio oggi ero in Questura a Terni, dedicata alla memoria di un giovanissimo poliziotto, Roberto Antiochia, morto a Palermo nel 1985 a 23 anni per proteggere il vicequestore Ninni Cassarà, in un agguato che causò la morte di entrambi". (ANSA).