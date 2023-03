Borsa immobiliare, 'il paesaggio umbro un bene immobiliare'

(ANSA) - PERUGIA, 21 MAR - "Negli ultimi anni la domanda immobiliare di acquisto e locazione di seconde case, in campagna o nei centri storici, si è fatta sempre più specifica, informata, esigente rispetto alla conformità degli impianti e alle normative urbanistiche, influenzata emozionalmente dai materiali, dalle forme architettoniche, dal grado di luminosità e dai colori. Fattori che rappresentano una sfida che l'offerta immobiliare non può non raccogliere se vuole rimanere sul mercato". Lo rileva Paola Berlenghini, agente immobiliare membro del Comitato di vigilanza della Borsa immobiliare dell'Umbria.

"D'altronde - continua Berlenghini, in una nota della Camera di commercio - l'Umbria è un'oasi verde d'Italia con ben sette parchi regionali, paesaggi agrari alternati a piccoli borghi e città, strade rurali, boschi cedui che si susseguono come onde a campi, oliveti e vigneti". "Dal punto di vista urbanistico, grazie a politiche locali di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni architettonici, il territorio è stato protetto da fenomeni di urbanizzazione selvaggia, cementificazione e alterazione dei profili architettonici degli immobili".

Nel periodo ottobre 2022-febbraio 2023 l'andamento del mercato della domanda immobiliare si conferma positivo per le locazioni turistiche e transitorie a medio termine, coinvolgendo, in particolare, Stati Uniti e Paesi nord-europei.

Riguardo al mercato delle compravendite delle seconde case, "si riscontra un rallentamento nelle transazioni nel periodo invernale e si registra una flessione nella domanda degli immobili che necessitano lavori di ristrutturazione importanti, a causa della lievitazione dei costi dei materiali e dell'allungamento dei tempi di lavorazione". Relativamente alle case ristrutturate, "la domanda sempre più nettamente si divide tra due fasce di immobili e di valori: gli standard compresi tra 50-100mila euro, e quelli di prestigio che oscillano tra 400-800mila euro". Per informazioni sui reali valori di mercato basta andare sul sito web della Camera di Commercio dell'Umbria, Borsa Immobiliare (https://www.umbria.camcom.it/tutelare-limpresa-e-il-consumatore /borsa-immobiliare-dellumbria). (ANSA).