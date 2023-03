Amanda Knox rivela, 'ho pensato al suicidio'

(ANSA) - NEW YORK, 21 MAR - Pensò anche di suicidarsi Amanda Knox nel periodo trascorso in carcere, a Perugia, per l'omicidio di Meredith Kercher per il quale è stata poi assolta. Lo ha raccontato sul The Free Press, si racconta in un lungo articolo dal titolo 'The Life I Refused to Surrender'.

"Ho immaginato tutte le modalità in cui avrei potuto farlo" ha detto. "Un altro carcerato - ha aggiunto - aveva cercato di spezzare una penna di plastica e inghiottirne i frammenti. C'è sempre della candeggina da bere. Mi chiedevo come potevo procurarmela e quanta avrei dovuto berne. Mi immaginavo svanire nella doccia, con i polsi tagliati e l'acqua che lentamente portava via la mia vita".

"L'abisso non se ne va mai. E' sempre lì e tutti quelli che lo hanno visto come me conoscono lo strano senso di conforto di portarlo con sé" ha rivelato Amanda Knox. "Quando sono stata condannata per omicidio a 26 anni di carcere - ha proseguito - ho avuto la mia prima epifania. Non sapevo come dovesse essere un'epifania ma era fredda". Ed è stata proprio quell'illuminazione che le ha dato la "calma" al momento e dopo la condanna, scrive Knox. "Ero calma perché ero con la mia epifania, ovvero non stavo aspettando che mi riconsegnassero la mia vita - ha scritto ancora - e non ero una turista persa che aspettava di andare a casa. Ero una prigioniera e la prigione era la mia casa".

Amanda Knox quindi racconta le difficoltà incontrate anche per far capire a sua madre la sua illuminazione. "Ho cercato di spiegarlo a mia madre - ha rivelato - ma non voleva sentire.

Pensava fossi depressa, non accettava che questa sarebbe stata la mia vita. Mi voleva salvare e aveva bisogno che io sopravvivessi fino a quel momento. Le dissi che l'avrei fatto, che sarei sopravvissuta". Knox quindi racconta come in carcere ha iniziato a "immaginare realtà alternative" - "se fossi stata io in casa invece che Meredith, Rudy Guede avrebbe ucciso me?" - ma anche all'ipotesi di suicidarsi.

L'articolo è accompagnato da due foto, una di Knox con la polizia e un'altra, postata nel 2022 su Twitter, che la ritrae invece sorridente. (ANSA).