Un arresto per droga e due divieti di dimora in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 20 MAR - I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Città della Pieve hanno dato esecuzione ad una ordinanza cautelare emessa dall'ufficio del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Perugia nei confronti di tre uomini, uno dei quali destinatario di misura della custodia cautelare in carcere e due del divieto di dimora nella regione Umbria. La misura, emessa dal Gip del Tribunale di Perugia e richiesta dalla Procura perugina, origina dall'attività investigativa condotta dai militari della compagnia di Città della Pieve a seguito del decesso per overdose da sostanza stupefacenti di un sessantenne di Magione, avvenuto nel novembre 2021.

Le indagini conseguenti al decesso, condotte mediante attività tecnica e tradizionale, hanno permesso di ricostruire numerosi episodi di cessione di cocaina, eroina e hascisc ad opera dei tre, tutti di origini straniere e irregolari in Italia, ritenuti responsabili, in concorso, di produzione, traffico e detenzione di stupefacenti.

A carico di uno di loro, un cinquantenne già noto alle forze di polizia e destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, nel corso delle indagini sono state documentate cessioni di sostanza stupefacente di vario tipo nel periodo compreso fra il 2018 e il 2022, in favore di circa 13 diversi acquirenti. L'uomo sarebbe responsabile della cessione di quasi un centinaio di dosi dietro corrispettivo di migliaia di euro.

(ANSA).