Raro caso di dentizione precoce in un neonato in Umbria

(ANSA) - MARSCIANO (PERUGIA), 20 MAR - Probabilmente era già nato con un dente, situato nell'arcata inferiore della bocca, un neonato di 24 giorni giunto all'osservazione dell'equipe del dottor Leonardo Palazzo, presso il polo odontoiatrico della Casa della Salute di Marsciano, che, dopo i controlli del caso, ha deciso di rimuoverlo a causa della sua notevole mobilità. Lo riferisce la Usl Umbria 1.

Al momento dell'estrazione, avvenuta nei giorni scorsi, il neonato era in un buono stato di salute generale e regolarmente allattato al seno; aveva ricevuto alla nascita la dose parenterale di vitamina k prevista per evitare rischi di emorragia perinatale.

"La presenza di denti nel neonato - spiega il dottor Leonardo Palazzo, referente del polo odontoiatrico della Casa della Salute di Marsciano - rappresenta un raro disturbo nella cronologia dell'eruzione dentaria. La terapia dei denti cosiddetti 'natali' o 'neonatali' prevede l'estrazione solo in presenza di complicanze come ulcerazioni della lingua, severa mobilità con rischio di inalazione accidentale o difficoltà nell'allattamento al seno. I denti precoci sono di due tipi: i denti natali, presenti già al momento della nascita; i denti neonatali, che spuntano nei primi 30 giorni di vita. Si tratta di casi molto rari, nell'ordine di un neonato ogni mille nati".

