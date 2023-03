Per Coldiretti "buona notizia" lo stop ai piccioni

(ANSA) - PERUGIA, 17 MAR - "Arriva lo stop ai piccioni che danneggiano le coltivazioni, finalmente una buona notizia per gli agricoltori umbri alle prese con diverse emergenze": così Coldiretti Umbria, che saluta con favore la determinazione dirigenziale con la quale è stato approvato da parte dell'Amministrazione regionale il Piano quinquennale di controllo della "columba livia".

"Un intervento - spiega Albano Agabiti, presidente Coldiretti Umbria - che avevamo sollecitato con forza già da tempo, viste le tante segnalazioni provenienti dal territorio regionale, che denunciavano i danni dei volatili sui fondi seminati. Un plauso quindi all'Amministrazione per aver accolto il nostro grido d'allarme per la gestione della problematica del piccione nelle nostre campagne. Agli uffici competenti, avevamo chiesto in particolare di attivarsi quanto prima, accelerando sul Piano di controllo, per autorizzare l'utilizzo di ogni sistema di dissuasione possibile per arginare questa nuova piaga, che va a sommarsi alle difficoltà della congiuntura economica attuale, in primis con il caro costi di gestione, e a quella dei cinghiali, solo per citarne alcune. Quella dei piccioni di città rappresenta infatti un'altra emergenza per gli agricoltori che provoca pesanti conseguenze economiche per i loro bilanci.

Aziende che a seguito delle scorribande dei volatili sono costrette, quando possibile, a procedere quantomeno con nuovi reimpianti nei terreni con aggravio di costi; i piccioni colpiscono infatti le semine di cereali, legumi e anche girasole".

"È sempre più necessario - ribadisce Mario Rossi direttore regionale Coldiretti - difendere il lavoro dei nostri agricoltori consentendogli di coltivare e raccogliere tutto ciò che essi seminano. Come sul fronte cinghiali infatti bastano poche ore di attacchi dei piccioni, per vedere andare in fumo il lavoro di mesi e questo non possiamo più consentirlo". (ANSA).