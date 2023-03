Norcia si prepara a celebrare il patrono San Benedetto

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 17 MAR - Lunedì 20 e martedì 21 marzo Norcia celebra San Benedetto Patrono della città e d'Europa.

Al centro degli eventi, il cammino della fiaccola Pro pace et Europa una anche quest'anno segnata dall'appello alla Pace. La torcia dopo essere stata benedetta da Papa Francesco è stata accesa all'interno della cripta ristrutturata della Basilica di San Benedetto a Norcia lo scorso 25 febbraio ed ha iniziato il cammino europeo che l'ha portata in Portogallo dal 2 al 7 marzo.

Farà rientro a Norcia lunedì 20 marzo, alle 17,30 accolta al monastero di San Benedetto in Monte dal Priore Padre Benedetto Nivakoff. Alle 19,30 circa arriverà in piazza San Benedetto per l'accensione del tripode. Ad attenderla il sindaco Nicola Alemanno, l'arcivescovo di Spoleto-Norcia mons. Renato Boccardo, Riccardo Guariglia, segretario generale del ministero per gli Affari Esteri e della cooperazione internazionale.

La staffetta podistica, composta dagli atleti delle associazione Norcia Run 2017, Marciatori simbruini di Subiaco e Cus di Cassino partirà dall' Abbazia di Montecassino sabato 18 e percorrerà a ritroso, interamente a piedi, il cammino di San Benedetto di circa 310 chilometri.

Martedì 21 marzo, giorno della festa dedicata al Santo, alle 10 sfilerà il corteo storico San Benedetto e alle 10,30 è in programma la solenne celebrazione eucaristica presieduta dall' arcivescovo Boccardo in Piazza San Benedetto. (ANSA).