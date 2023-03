Otricoli tra i migliori paesi turistici per il 2022

(ANSA) - PERUGIA, 13 MAR - Il comune di Otricoli è stato scelto come eccellenza, tra i migliori paesi turistici per il 2022, dall'Organizzazione mondiale del turismo delle Nazioni Unite (Unwto) ed è stato premiato in Arabia Saudita. Il comune umbro, insieme a Sauris e l'Isola del Giglio già riconosciute come "Best Tourism Villages", è stato inserito nel "Upgrade Programme", programma di supporto dell'Organizzazione che accompagnerà 20 delle località candidate in un percorso volto al pieno raggiungimento dell'eccellenza. Otricoli, rappresentata dal sindaco Antonio Liberati, è quindi volata ad Al-Ula in Arabia dove l'Unwto sta celebrando in questi giorni i migliori borghi turistici del 2022 con la seconda edizione della "Best Tourism Villages by Unwto Ceremony", a tema "Tourism - Changing Lives".

Anche Liberati così ha ricevuto il premio per la sua piccola cittadina già vincitrice del bando Pnrr per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi. L'iniziativa "Best Tourism Villages" è il progetto del programma Turismo per lo sviluppo rurale dell'Unwto che dal 2021 pubblica un elenco annuale di destinazioni che evidenziano il suo impegno per la sostenibilità negli aspetti economici, sociali e ambientali.

