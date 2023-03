Prisco, potenziate squadre vigili del fuoco nell'area del sisma

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - "Per le verifiche sul territorio conseguenti alle scosse di terremoto registrate nella zona di Umbertide nel pomeriggio di ieri, da subito sono state attivate nove squadre speciali per rilevamento post sisma dei comandi umbri dei vigili del fuoco alle quali oggi si andranno ad aggiungere ulteriori due squadre da fuori regione": lo ha annunciato il sottosegretario all'Interno Emanuele Prisco. "Il Comando vigili del fuoco di Perugia ha inoltre trattenuto in servizio cinque squadre e potenziato la sala operativa" ha aggiunto al termine del "punto di situazione" tra Dipartimento della Protezione civile, sala operativa regionale e Direzione vigili del fuoco Umbria.

"Si sta predisponendo il raddoppio delle squadre - ha annunciato ancora Prisco in una nota -, sia per le operazioni di verifica che per agevolare il recupero di eventuali effetti personali dagli edifici risultati inagibili. E' inoltre operativo un drone che dall'alto proseguirà con il monitoraggio delle aree interessate da sisma. È già attivo ed operativo il sistema Tas ovvero il servizio di topografia applicata al soccorso, in grado di fornire informazioni preziose per lo studio delle conseguenze del terremoto. Ringrazio il personale del Corpo dei vigili del fuoco per la prontezza e professionalità mostrata già sin dai primi interventi". (ANSA).