Oltre 150 segnalazioni al Comune di Perugia dopo il sisma

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Sono più di 150 le segnalazioni arrivate al Centro operativo comunale di Perugia attivato per l'assistenza alla popolazione dopo il terremoto.

Nella frazione di Sant'Orfeto 75 persone hanno passato la notte presso il cva allestito dalla Protezione civile regionale.

Il Comune di Perugia - si legge in una sua nota - ha provveduto, in collaborazione con la Caritas, alla somministrazione dei pasti mentre nei prossimi giorni sarà attiva la cucina mobile che verrà allestita dalla protezione civile comunale. (ANSA).