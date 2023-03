Inagibili chiesa Pierantonio e altri luoghi culto

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 10 MAR - La chiesa della parrocchia di Pierantonio e la canonica della frazione di Umbertide sono risultate inagibili in seguito al terremoto che ha danneggiato anche il campanile. Lo ha reso noto l'Archidiocesi di Perugia, specificando che sono in corso i sopralluoghi per accertare eventuali danni ai luoghi di culto.

La chiesa di Pierantonio è stata chiusa dopo che sono state riscontrate lesioni "importanti" delle parti strutturali.

Stesso provvedimento per le chiese parrocchiali di Sant'Orfeto e di Rancolfo (Perugia), anche queste inagibili.

L'Archidiocesi riferisce che nella piccola chiesa della Madonna della Neve di Pian d'Assino, nel comune di Perugia, sono state evidenziate lievi lesioni con distacco d'intonaco ed è stata chiusa al culto a livello precauzionale.

Simile situazione è stata rilevata nella millenaria abbazia-basilica minore di San Salvatore in Montecorona di Umbertide, dove sono visibili delle lesioni con distacco d'intonaco della volta centrale in due punti, al di sopra del presbiterio e dell'altare e della navata, con conseguente inagibilità momentanea del luogo di culto.

Il complesso parrocchiale di Cenerente (Perugia) , chiesa, canonica ed appartamenti, sono stati dichiarati inagibili.

Alcune delle famiglie ospitate al loro interno vengono ora accolte in strutture diocesane.

Ulteriori sopralluoghi sono in corso in altre parrocchie ed edifici dell'Archidiocesi. (ANSA).