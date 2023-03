Centro Prociv Foligno per coordinare interventi per il sisma

(ANSA) - PERUGIA, 10 MAR - Dalla sera del 9 marzo la sede della Protezione civile di Foligno è diventato il centro operativo per coordinare le operazione di emergenza legate al terremoto che ha riguardato la zona dell'Alto Tevere. Presente la presidente della Regione, Donatella Tesei, gli assessori Enrico Melasecche e Luca Coletto, i direttori regionali alla Protezione Civile e Sanità, il prefetto di Perugia Armando Gradone, questore e comandanti delle forze ordine, e dell'esercito. Lo annuncia Palazzo Donini.

La Regione spiega che in coordinamento con la Protezione civile nazionale sono state avviate una serie di procedure e verifiche che hanno visto tra l'altro l'attivazione della rete di emergenza sanitaria anche con due ambulanze e due auto mediche tra Santorfeto, Pierantonio ed Umbertide.

Sempre in coordinamento con la Protezione civile locale sono stati predisposti punti di raccolta e installazione di pernottamenti in sicurezza per la popolazione con oltre 200 letti che alle 23.30 erano già in fase di montaggio con personale sul posto ed in coordinamento con sindaci di Perugia e Umbertide.

Verifiche anche agli alloggi Adisu del capoluogo, per l'eventuale messa in sicurezza degli studenti. Verifiche terminate intorno alle 24 senza rilevare criticità.

Questa mattina, dopo un sopralluogo della stessa presidente ad Umbertide e Pierantonio insieme al sindaco, si terrà a Foligno una nuova riunione per fare il punto della situazione.

"La Regione - si legge ancora in una sua nota - in tutte le sue diramazioni è pienamente operativa dal suo centro operativo di Foligno e sul territorio". (ANSA).