Rafforzata la presenza della polizia negli ospedali

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Su impulso del ministero dell'Interno, recepito dal dipartimento della Pubblica sicurezza, la questura di Perugia ha avviato un'attività di monitoraggio sulle condizioni di sicurezza dei presidi ospedalieri della provincia, al fine verificare i contesti dove maggiore è risultata la frequenza di episodi di microcriminalità e, attraverso un rafforzamento dei posti di polizia, contrastare sempre più efficacemente questi fenomeni, per garantire la sicurezza del personale sanitario, sia reale che percepita.

La mappatura dei presidi sanitari della provincia e l'analisi svolta ha indotto il questore di Perugia, Giuseppe Bellassai, a incrementare l'organico del posto di polizia presso l'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia al fine di assicurare la presenza del personale dal lunedì al sabato - con turni 8/20 - e la domenica mattina.

Al rafforzamento dell'organico è stato affiancato anche un servizio di vigilanza che garantirà un monitoraggio del presidio ospedaliero anche durante gli orari notturni.

Prevista anche l'attivazione di una linea telefonica dedicata che garantirà un collegamento diretto e immediato tra il pronto soccorso dell'ospedale e la sala operativa della questura.

Verrà anche controllato da remoto l'impianto di video sorveglianza installato nel nosocomio attraverso il quale gli operatori della polizia di Stato potranno monitorare costantemente la situazione e, eventualmente, disporre l'immediato intervento di una Volante.

Anche al San Giovanni Battista di Foligno è stato implementato l'organico in servizio al posto di polizia, in modo da garantire la presenza del personale tutte le mattine - da lunedì al sabato - e anche per gran parte dei turni pomeridiani.

Inoltre, sia a Foligno che ad Assisi, Città di Castello e Spoleto, sedi di commissariati di pubblica sicurezza, in cui non è presente un posto di polizia presso i rispettivi ospedali, è stato attivato un servizio di vigilanza, analogamente a quanto disposto per Perugia, anche durante gli orari notturni.

Prevista anche per questi comuni l'attivazione di una linea telefonica dedicata che garantirà un collegamento diretto e immediato tra il pronto soccorso dei nosocomi e la sala operativa dei commissariati.

“Un atto di doverosa attenzione e vicinanza verso tutto il personale sanitario e socio-sanitario che presta un servizio essenziale per la comunità e che deve essere protetto da violenze e minacce, soprattutto in fasce orarie dove il rischio è maggiore”: così il questore di Perugia "che - spiega una nota della questura - con l’approssimarsi della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, ha voluto dare una risposta concreta al fenomeno". (ANSA).