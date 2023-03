Protezione civile, nessun danno per sisma Umbertide

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - "Al momento non ci sono segnalazioni di danni, ma abbiamo comunque disposto delle verifiche sulle strutture strategiche del territorio, come ad esempio l'ospedale": così all'ANSA il responsabile regionale del Governo del territorio e della Protezione civile, Stefano Nodessi Proietti. "Per le scuole il sindaco ha già attivato i suoi tecnici, ma al momento non hanno rilevato situazioni di pericolo", ha aggiunto. (ANSA).