Incidente fra sei auto sulla statale Gubbio-Pian d'Assino

(ANSA) - GUBBIO (PERUGIA), 09 MAR - Sei auto sono rimaste coinvolte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 219 "di Gubbio e Pian d'Assino" tra gli svincoli di Padule e Torre Calzolari, a Gubbio. Alcune persone sono rimaste lievemente ferite e sono state soccorse dai vigili del fuoco di Gubbio e affidate alle cure dei sanitari del 118.

La strada, nel tratto interessato - riferisce l'Anas - è stata provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni, con il traffico deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. (ANSA).