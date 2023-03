Forte terremoto in provincia di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 09 MAR - Un forte terremoto è stato avvertito a Perugia. La scossa è stata piuttosto intensa e sentita dalla popolazione in diverse aree della città.

Secondo una prima stima su Twitter dell'Istituto nazionale di geofisica ha avuto una magnitudo tra 4.3 e 4.8. Il terremoto è stato registrato alle 16.05 in provincia di Perugia, in particolare nella zona di Umbertide. (ANSA).