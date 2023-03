Dopo il terremoto a Umbertide situazione tornata normale

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 09 MAR - Si è normalizzata la situazione a Umbertide dopo la forte scossa di terremoto del pomeriggio. Le vie e le piazze dove si era riversata la gente per la paura sono ora praticamente deserte.

"Le scuole resteranno chiuse venerdì e sabato. Intanto stiamo continuando a fare i sopralluoghi negli edifici, al momento abbiamo un paio di abitazioni con danni più significativi" ha detto all'ANSA il sindaco di Umbertide, Luca Carizia. "Alle persone che non vorranno rientrare in casa per la notte - ha aggiunto -, se non troveranno sistemazione dai parenti, metteremo a disposizione qualche agriturismo o albergo. Al momento, comunque, la situazione si sta normalizzando anche se noi siamo pronti a ogni evenienza. Il centro operativo comunale è stato immediatamente aperto. Tecnici comunali e la Protezione civile sono tutti al lavoro". (ANSA).