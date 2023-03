Ai domiciliari per maltrattamenti ai genitori

(ANSA) - AMELIA (TERNI), 09 MAR - Un ventunenne di Amelia è stato messo agli arresti domiciliari in una comunità di recupero dai carabinieri per ripetuti maltrattamenti ai familiari.

E' stato bloccato al termine di una lunga indagine dalla quale è emerso che era dipendente da alcol e sostanze psicotrope.

Tanto che le violenze nei confronti dei genitori - come viene spiegato dagli investigatori - erano spesso conseguenti al suo stato di ubriachezza ed al loro rifiuto di accompagnarlo e di dargli il denaro per acquistare stupefacenti.

Il giovane avrebbe anche danneggiato più volte l'appartamento in cui vive con i genitori.

Il ventunenne è inoltre accusato di essersi scagliato contro i militari intervenuti, al punto da dover ricorrere alle cure del pronto soccorso. (ANSA).