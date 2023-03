Nel polo scolastico di Foligno panchine rosse contro la violenza

(ANSA) - FOLIGNO (PERUGIA), 08 MAR - E' stato scelto un luogo simbolico, a Foligno - l'area del polo scolastico, in via Marconi - per collocare due panchine rosse, simbolo del rifiuto della violenza di genere, in occasione della Giornata internazionale della donna.

"Qui ci sono tanti istituti superiori - ha spiegato l'assessore Paola De Bonis - è un messaggio per stimolare i ragazzi alla riflessione ma anche per chiedere aiuto. Sulle panchine c'è il numero del centro antiviolenza. Chiedere aiuto è un atto di coraggio per riprendere la vita. Occorre lavorare per la riflessione e la prevenzione".

Dopo l'inaugurazione, alcuni studenti degli istituti superiori cittadini hanno letto alcuni brani sul tema della violenza contro la donna. E' intervenuto il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, sottolineando, tra l'altro, che "c'è un numero telefonico che può aiutare: non bisogna avere paura di chiamare.

Non è una sconfitta ma in questo modo la donna può riappropriarsi della propria dignità". Alla cerimonia sono intervenuti anche l'assessore alla cultura, Decio Barili, e mons. Giovanni Nizzi, per la diocesi di Foligno. (ANSA).