Successo per Laliscia in gara di endurance in Arabia Saudita

(ANSA) - MAGIONE (PERUGIA), 07 MAR - Centra un nuovo traguardo Costanza Laliscia, l'amazzone 23enne del Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy che nel deserto di Alula, in Arabia Saudita, in sella a Fara du Barthas, si è conquistata il nono posto nella The Custodian of the two Holy Mosques Fursan Cup 2023.

La gara di endurance più importante del panorama mondiale ha visto i migliori cavalieri al mondo sfidarsi per un montepremi complessivo di 15 milioni di sar - circa 4 milioni di euro - su un tracciato di 120 chilometri tecnico e impegnativo.

Laliscia, insieme a Fara du Barthas, è stata protagonista di una gara in crescendo, entrando così per il secondo anno consecutivo nella "Top 10".

Soddisfazione per tutto il Fuxiateam di Italia Endurance Stables & Academy. "È stato un weekend - ha commentato la presidente Simona Zucchetta - che sicuramente ricorderemo. Seguire Costanza e Fara du Barthas chilometro dopo chilometro è stato emozionante e veder trasformare il grande lavoro quotidiano in una performance così esaltante mi riempie di gioia e orgoglio.

Faccio i miei più grandi complimenti a tutto il team per avere, ancora una volta, portato alto il Fuxiateam nel mondo". (ANSA).