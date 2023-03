Raccolta di cibo per la Caritas e la Croce rossa di Umbertide

(ANSA) - UMBERTIDE (PERUGIA), 07 MAR - Il secondo circolo "G.

Di Vittorio" di Umbertide ha promosso, all'interno delle proprie scuole, in collaborazione con la Caritas e la Croce rossa umbertidesi, una raccolta di viveri destinata ad aiutare tutte le persone del territorio che si trovano in forti difficoltà economiche. Per un'intera settimana, in moltissimi hanno contribuito attraverso l'acquisto di pasta, riso, tonno e legumi in scatola che sono stati consegnati accompagnati da dediche scritte direttamente dai bambini. L'idea di sostenere chi è più bisognoso di aiuto è nata in occasione della prima "Giornata nazionale della Cura della vita delle persone e del pianeta" voluta dal Comitato promotore della Marcia PerugiAssisi, dalla Rete nazionale delle scuole di pace e da numerose altre organizzazioni e che si è svolta mercoledì 1 marzo, giorno in cui tutti gli alunni sono stati coinvolti dai docenti del Circolo in iniziative di sensibilizzazione e approfondimento sul tema.

La promozione di una cultura della cura è avvenuta anche raccontando, in tempo reale sui social network, gli incontri, le esperienze viste e sentite, amplificando così le voci e le storie delle persone incontrate, le loro attività e le loro idee sulla cura.

"Attualmente ad Umbertide - ha detto nel suo intervento la coordinatrice della Caritas locale, Marisa Giovannoni -sono circa 60 le famiglie bisognose che cerchiamo di aiutare. Il nostro punto di ascolto è fondamentale per comprendere le esigenze di chi viene a bussare alla nostra porta chiedendoci sostegno, spesso sono persone che hanno perso il lavoro o che faticano ad affrontare le spese perché devono sostenere anche cure mediche importanti. Con la donazione di cibo voi tutti, bambini, genitori, alunni e maestre avete contribuito tantissimo dimostrando un grande cuore. Vi ringraziamo davvero tanto".

"Senza voi bambini e senza i vostri genitori - ha sottolineato la dirigente Raffaella Reali - non avremmo potuto organizzare questa importante iniziativa. Avete realizzato un bellissimo gesto di cura a favore di persone che hanno bisogno e questo è meraviglioso perché non dobbiamo chiudere gli occhi davanti a situazioni di difficoltà, ma dobbiamo essere sempre pronti ad aiutare con il cuore". (ANSA).