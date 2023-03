Nicchi, tornano a disposizione 20 letti ospedale Amelia

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - "Entro il mese di marzo torneranno a disposizione di Amelia 20 posti letto nella prospettiva di un ospedale di comunità, come previsto dal nuovo Piano sanitario regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari dell'Umbria": ad annunciarlo il presidente della prima Commissione regionale Daniele Nicchi, Lega. "Nessuno smantellamento in vista, come la sinistra sta cercando di far credere gettando fumo negli occhi dei cittadini e rilasciando dichiarazioni prive di qualsiasi fondamento" aggiunge.

"Mi sto occupando da tempo della vicenda - ricorda Nicchi in una nota - in stretto contatto con il sindaco di Amelia, Laura Pernazza, e nell'unico interesse di garantire la tutela della salute dei cittadini. Ho ricevuto dall'assessore regionale Luca Coletto e dal direttore generale Usl Umbria 2 Massimo De Fino delle rassicurazioni in tal senso. Nelle prossime settimane torneranno a disposizione i 20 posti letto ad Amelia, nella prospettiva di un ospedale di comunità che il nuovo Piano sanitario regionale individua come struttura sanitaria di ricovero dell'assistenza territoriale, con una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, per evitare degenze improprie. Un presidio fondamentale per garantire assistenza sanitaria di prossimità, che terrà conto delle esigenze della comunità e opererà in sinergia con l'ospedale di Narni. Basta polemiche fini a sé stesse - conclude Nicchi -, siamo disponibili a un confronto sulle reali esigenze dei cittadini". (ANSA).