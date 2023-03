Mette in affitto una stanza fantasma a Roma, denunciato

(ANSA) - SIGILLO (PERUGIA), 07 MAR - Un cinquantenne residente nella provincia di Roma è stato denunciato dai carabinieri di Sigillo per una truffa on-line messa a segno ai danni di una donna. Secondo la ricostruzione dei militari, aveva proposto a buon prezzo, su un sito web di annunci, l'affitto di una stanza di un appartamento a cinque minuti dal centro di Roma.

Il proponente aveva quindi chiesto su Whatsapp alla persona interessata all'annuncio 500 euro di caparra, somma versata dalla vittima tramite bonifico.

La donna avrebbe poi inutilmente tentato di fissare un appuntamento, per visionare la stanza, con il presunto proprietario di casa il quale, dopo aver incassato il bonifico, ad ogni richiesta della vittima si inventava scuse per non presentarsi fino a scomparire del tutto.

I carabinieri di Sigillo, dopo aver raccolto la denuncia, si sono messi sulle tracce del truffatore.

In particolare, sul sito web di annunci, dopo aver individuato quello su cui la vittima era stata raggirata, è stato possibile recuperare i dati di registrazione dell'utente inserzionista associati a quell'annuncio. Dati identificativi che corrispondevano a quelli emersi dall'accertamento sull'utenza telefonica utilizzata dal truffatore. Infine, nell''istituto bancario interessato all'operazione fraudolenta di pagamento, è stata verificata la titolarità del conto sul quale era stata versata la somma.

Il presunto responsabile è stato così identificato e denunciato alla procura della Repubblica di Perugia per il reato di truffa.

(ANSA).