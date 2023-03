Intercettazioni Suarez non entrano in udienza corsi Turandot

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Le trascrizioni delle intercettazioni eseguite nell'indagine sul cosiddetto "esame farsa" di Luis Suarez non saranno depositate nell'udienza preliminare relativa alle presunte irregolarità legate alle tasse d'iscrizione all'Università per Stranieri di Perugia degli studenti cinesi dei corsi di lingua relativi ai progetti Marco Polo e Turadot. Lo ha deciso il gup di Perugia respingendo una richiesta della difesa dell'allora direttore generale Cristiano Nicoletti, uno degli imputati.

All'istanza si era opposto tra l'altro l'avvocato David Brunelli, che rappresenta l'ex rettrice Giuliana Grego Bolli costituita parte civile.

Nel corso dell'udienza è stata anche rigettata una richiesta della Procura di sentire una testimone.

Il procedimento è stato quindi rinviato al 16 maggio per la discussione.

Secondo la prospettazione accusatoria le presunte irregolarità riguardano 47 studenti cinesi e per l'Università per Stranieri è stato ipotizzato un mancato incasso che sfiora i quattro milioni di euro tra il 2015 e il 2019. (ANSA).