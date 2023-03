Anche coordinatore FI per secondo mandato sindaco Latini

(ANSA) - PERUGIA, 07 MAR - Anche Andrea Romizi, coordinatore umbro di Forza Italia, apre a una ricandidatura del leghista Leonardo Latini a sindaco di Terni. "Credo che se la meriti" ha detto intervistato nella trasmissione Burattini senza fili su Umbria radio.

"Le persone devono essere valutate prima di tutto dai propri cittadini e saranno quindi quelli di Terni a decidere - ha detto Romizi - ma credo che a livello amministrativo Leonardo si sia trovato in una situazione veramente complessa e in questi anni abbia operato bene. Con grande impegno e affetto e dedizione per la sua città. Poi c'è una discussione aperta con i partiti del centro destra nella quale è corretto vengano fuori anche vedute diverse e punti di vista non collimanti".

Posizione che arriva dopo quella del segretario regionale della Lega, l'on. Virginio Caparvi, che ha parlato della necessità di "proseguire il lavoro dell'Amministrazione comunale dei prossimi cinque anni, con un centrodestra compatto intorno a Leonardo Latini". (ANSA).