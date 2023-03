Trovato ordigno bellico all'interno di una chiesa a Spoleto

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 06 MAR - Un residuato bellico è stato trovato a Spoleto nel corso dei lavori di ristrutturazione sismica della chiesa di Santa Lucia, in via Monterone.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato del commissariato, a seguito di segnalazione al Numero unico di emergenza europeo.

Il responsabile dei lavori ha riferito che un collaboratore aveva rinvenuto una bomba a mano dalle dimensioni di circa 15 centimetri all'interno di una parete oggetto dei lavori.

Gli agenti, dopo aver allertato la prefettura, hanno messo in sicurezza lo stabile - situato nel centro abitato - isolando la zona di rinvenimento, fino all'intervento del Genio militare di Bologna. (ANSA).