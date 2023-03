Per Gimbe vaccinazioni Covid non decollano in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Non evidenzia variazioni sostanziali in Umbria il monitoraggio settimanale della fondazione Gimbe riguardo all'epidemia di Covid.

Inferiori alla media nazionale restano i tassi di copertura con quarta e quinta dose di vaccino, rispettivamente al 24,2 per cento (media Italia 31,2%) e 7,8% (15,3%). In linea con i dati regionali di lunedì scorso, 24,1 e 7,7 per cento.

Tra il 24 febbraio e il 2 marzo Gimbe registra poi un miglioramento dell'incidenza per 100.000 abitanti, 69,7, meno 10,5, e una diminuzione dei nuovi casi del 13,1% rispetto alla settimana precedente, più 13,3 nella precedente rilevazione.

Riguardo ai ricoverati positivi al virus, sono 96 in base ai dati della Regione aggiornati al 6 marzo, più 2,9 per cento su base settimanale, con tre posti occupati nelle rianimazioni, dato invariato. (ANSA).