Fisico, abbiamo analizzato il Covid studiando il rumore

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - Con il suo gruppo di ricerca si stava occupando da molti anni di rumore, inteso come fenomeni in cui l'energia si manifesta in modo casuale e disordinato, sistemi fisici molto piccoli, ma i modelli matematici hanno permesso di studiare i grandi numeri della pandemia di Covid al professor Luca Gammaitoni, fisico sperimentale dell'Università degli Studi di Perugia. Il quale con l'ANSA traccia un bilancio dei tre anni caratterizzati dal virus.

Fino al 2020 il fisico si era concentrato su sistemi in nanoscala, solitamente utilizzati per la costruzione di computer. "Quando è scoppiata la pandemia - ricorda - ho pensato di potere utilizzare la nostra esperienza per contribuire allo sviluppo di modelli matematici di tipo non-deterministico, ovvero dove alcuni dei parametri variano nel tempo in modo casuale. Questo si può verificare, per esempio, se uno ha una popolazione in cui ci sono eventi improvvisi come una festa paesana o un concerto, in presenza di una popolazione con comportamenti diversi nel tempo e nello spazio. Queste variazioni rapide nei comportamenti (quanti contatti ciascuno ha in un giorno, quanto ravvicinati sono questi contatti, etc..) possono produrre effetti importanti sulla evoluzione dell'epidemia, ritardandola o accellerandola. E i primi risultati dei nostri modelli sono stati ottenuti nella primavera del 2020, circa sei mesi dopo lo scoppio della pandemia".

Il professor Gammaitoni ricord comunque che "modelli matematici di epidemie esistono in realtà da molti anni". "Uno dei primi scienziati a contribuire a questo scopo - aggiunge - è stato Daniel Bernoulli, un fisico svizzero, molto noto per i suoi studi sulla dinamica dei fluidi, che a metà del 1700 ha ideato un modello per spiegare i benefici della diffusione del vaccino contro il vaiolo". (ANSA).