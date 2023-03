A Perugia un flashmob per ricordare le vittime di Cutro

(ANSA) - PERUGIA, 06 MAR - "Non dovevano (partire) morire!": a Perugia flashmob per ricordare le vittime di Cutro. A una settimana di distanza dal tragico naufragio al largo di Cutro che ha visto la perdita di almeno 71 vite umane in mare, di cui 16 minori, e dopo - commentano gli organizzatori - "le indecorose parole del ministro dell'Interno Piantedosi che ha definito 'ingiustificata la disperazione di chi mette in viaggio i propri figli'", il comitato Io Accolgo - Umbria, costituito da oltre 30 organizzazioni della società civile, enti e sindacati è sceso in piazza a Perugia.

Il falsh mob si è svolto ieri, domenica 5 marzo, in piazza IV Novembre, "per ribadire ancora una volta - hanno spiegato i promotori - il concetto che l'accoglienza non può e non deve essere criminalizzata, che quello di cercare e ottenere rifugio è un diritto umano inalienabile e che la vera tragedia è data dalla morte e non dalla partenza di chi cerca salvezza in Italia e in Europa". (ANSA).