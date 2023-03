La Fiaccola Benedettina nella cattedrale di Lisbona

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 05 MAR - Prosegue il cammino della Fiaccola Benedettina in Portogallo. Le delegazioni di Norcia, Subiaco e Cassino, guidate dai sindaci Nicola Alemanno, Domenico Petrini ed Enzo Salera hanno partecipato domenica alla solenne celebrazione eucaristica nella cattedrale di Lisbona.

La messa è stata presieduta da Joaquim Augusto da Silva Mendes, vescovo ausiliare della città e concelebrata tra gli altri da don Donato Ogliari, amministratore apostolico di montecassino, e da don Davide Tononi.

Nel corso dell'omelia Mendes - riferisce il Comune di Norcia - ha pronunciato parole di elogio per la missione europea della Fiaccola Benedettina, in particolare per il suo valore legato alla Pace e come messaggio attuale "che, nel simbolo della luce, possa illuminare in particolare il cammino dei giovani, attesi in città per la Giornata mondiale della gioventù".

Al termine della celebrazione è stata consegnata e accesa col fuoco benedettino la lampada, che risplenderà all'unisono con i monasteri inspirati a San Benedetto il 21 marzo in Portogallo, giorno dedicato alla festa del Santo Patrono d'Europa. In ferro battuto, uguale per tutti i monasteri e chiese visitate, è stata posta vicino al fonte battesimale dove è stato battezzato Sant'Antonio, nato a pochi passi dalla Cattedrale e poi morto in Italia, a Padova e che è attualmente uno dei Santi più venerati al mondo.

Alla Celebrazione erano presenti le rappresentanze dei Cortei Storici di Norcia e Cassino e il Coro di Norcia che ha cantato l'Inno di San Benedetto al termine della cerimonia.

Lunedì 6 marzo, le delegazioni sono attese al monastero benedettino di Singeverga, nel distretto di Porto. (ANSA).