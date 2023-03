Svelati i vincitori del concorso "Oro verde dell'Umbria"

Svelati i vincitori della 24/a edizione del concorso regionale "Oro verde dell'Umbria" dedicato agli olii di oliva. Presso il centro servizi Galeazzo Alessi della Camera di commercio sono state aperte le buste con i risultati della giuria costituita da 16 degustatori e le premiazioni. "Un prodotto su cui la Camera di commercio dell'Umbria lavora tanto e con profitto da anni, anche con servizi sempre più avanzati e con un collegamento con il turismo. Possiamo davvero dire che l'Umbria è tra i protagonisti del settore olivicolo italiano" ha detto Giorgio Mencaroni, presidente dell'ente. "La Regione Umbria ha investito undici milioni di euro nella filiera dell'olivicoltura, con l'obiettivo di renderla sempre più produttiva e robusta sia in termini qualitativi che continuativi. Per comprendere l'entità del nostro sforzo basti dire che, per la filiera olivicola, a livello nazionale sono stati stanziati 30 milioni di euro" il commento di Roberto Morroni, assessore regionale alle Politiche agricole. "Il gran lavoro fatto negli anni scorsi sulla valorizzazione dell'olio umbro ha prodotto importanti risultati e li produrrà ancora di più in futuro. Le imprese olivicole sono state davvero encomiabili" ha quindi sottolineato Gabriele Giottoli, assessore del Comune di Perugia. "L'olivicoltura umbra è ormai saldamente incanalata sulla strada di Una qualità sempre crescente, ma dobbiamo lavorare sulle quantità" il parere di Giulio Scatoloni, capo panel della Giuria. Nel corso della premiazione il segretario generale della Camera di commercio, Federico Sisti, ha evidenziato i tanti aspetti del premio, compresa una rassegna dei servizi gratuiti messi a disposizione delle imprese, dell'olio e non solo, dalla Camera di Commercio dell'Umbria in campi avanzati come il digitale (Punti impresa digitale), cybersecurity. "Molto interessante" - evidenzia la Camera di commercio in una nota - anche la presentazione, da parte del digital promoter dell'ente camerale, Carlo Emanuele Proietti, di "Evo digital focus, un percorso dedicato alle aziende del Concorso formato da tre appuntamenti che verranno curati dal Punto impresa digitale della Camera di commercio. Il concorso regionale "Oro verde dell'Umbria" è l'unico in cui un incaricato dell'organizzazione si reca in azienda per prelevare l'olio e verificare l'origine, in cui la fase di assaggio è organizzata in modo anonimo, e coinvolge una giuria costituita da 16 degustatori. Un appuntamento "di prestigio" - sottolinea la Camera di Commercio - non solo per i produttori, ma anche per i consumatori che in questo modo hanno la possibilità di "conoscere la vera qualità". Il premio è quindi uno "strumento importante che garantisce al consumatore accorto ed esigente la grande qualità e permette agli addetti ai lavori di creare un appuntamento annuale per confrontarsi sulle opportunità e le problematiche del settore, sulle sue specificità, sui suoi modelli produttivi, sui problemi legati alla commercializzazione e distribuzione in Italia". Come olio dop Umbria, primo classificato è risultata l'azienda agraria Decimi, seconda Marfuga e terzo il Frantoio Gaudenzi. Gran menzione per gli oli extravergine assegnata a Etichetta Viola - Costa del Riparo dell'Azienda Agraria Viola. Menzione speciale olio Dop Umbria biologico al Frantoio di Spello. Menzione di merito olio Monocultivar al Frantoio Gaudenzi. Il premio Qualità e immagine in ricordo del prof. Montedoro è andato a Agricola Coli. Premio Piccole produzioni certificate a olio Dop Umbria dell'azienda agricola Gori Maria Paola. Menzione Giorgio Phellas - Il Turismo dell'olio assegnato a CM srl. Menzione di merito Impresa digital communication a Il Frantoio Gaudenzi. Riguardo alla menzione di merito Impresa donna le aziende assegnatarie del sono risultate Società agricola Moretti Omero, Agricadd Società Agricola, Azienda agricola Gori Maria Paola, Azienda agraria Decimi, Cm srl, Società agricola Trevi il Frantoio, azienda agraria Ciarletti Simona. Una menzione di merito Giovane imprenditore è andata a La Fonte azienda Agricola, Società agricola Moretti Omero e CM srl. I 12 oli umbri che parteciperanno alle fasi finali del concorso nazionale Eecole Olivario sono per l'olio dop Decimi, Viola, Marfuga, Frantoio Gaudenzi, Frantoio di Spello, Gnavolini raccolta sapore, CM Srl; per l'extravergine d'oliva, Viola, Marfuga, CM srl, Frantoio di Spello e Ranchino Eugenio.