Prosciolti professionisti Perugia indagati a Firenze

(ANSA) - PERUGIA, 03 MAR - Prosciolti "perché il fatto non sussiste" dal gup di Firenze il dottor Andrea Nasini e l'avvocato Pier Francesco Valdina che erano accusati di concorso in abuso d'ufficio nell'ambito dell'indagine che ha coinvolto il già presidente della sezione fallimentare del tribunale di Perugia Umberto Rana. Lo hanno reso noto i loro difensori, gli avvocati Nicola Di Mario, Michele Nannarone e Massimiliano Sirchi. Sottolineando che la sentenza "è divenuta irrevocabile".

"L'Autorità giudiziaria - sottolineano i legali - ha interamente condiviso gli argomenti delle difese restituendo piena onorabilità e dignità professionale, sempre appartenuta ai nostri assistiti, i quali, malgrado la indiscussa correttezza delle attività svolte, si sono trovati coinvolti in un procedimento penale privo di elementi istruttori a loro carico.

L'attenta verifica eseguita dal gup di Firenze ha posto fine ad un lungo periodo di sofferenze anche di natura personale" (ANSA).