Perquisizioni in Umbria per manifestazioni sostegno a Cospito

Su disposizione della Procura di Roma sono state effettuate perquisizioni nella Capitale e in Umbria nell'ambito di una indagine su una serie di manifestazioni non autorizzate a sostegno di Alfredo Cospito e contro il 41 bis. Si tratta di blitz effettuati a novembre scorso nella zona del teatro Argentina e alla sede della Rai di via Romagnoli a Roma. Le perquisizioni sono state eseguite anche a Spoleto e Foligno da parte dei carabinieri del Ros e agenti della Digos. Tra i luoghi perquisiti anche il circolo anarchico La Faglia a Foligno.